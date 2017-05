James Cooke en Kobe Ilsen hadden in ‘Gert Late Night’ dinsdagavond een openhartig gesprek over de liefde. Daarin deed Ilsen enkele opvallende uitspraken. Zo zou hij in het verleden al van de mannenliefde geproefd hebben, heeft hij het over zijn ‘eerste keer’ en onthult hij hoe hij ooit een vrouw ten huwelijk vroeg.