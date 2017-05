Wat betekent bekentenis voor verder verloop proces?

Op het proces van de kasteelmoord gaat de zitting van woensdag niet door na de verrassende bekentenis van dokter André Gyselbrecht. De wapendeskundige en de wetsdokter komen donderdagochtend wel nog aan het woord. Daarna wordt op 22 mei een zitting georganiseerd om zicht te krijgen op de stand van zaken in het dossier. Alle beklaagden moeten immers opnieuw verhoord worden.

Door de plotse bekentenis van André Gyselbrecht werd snel duidelijk dat de vastgelegde planning niet meer kon gevolgd worden. Alle advocaten merkten op dat zijn verklaringen een heel ander licht werpen op de getuigenverhoren van woensdag. Die zijn dan ook voor onbepaalde tijd uitgesteld. De verhoren van wetsdokter Geert Van Parys en wapendeskundige Erik De Durpel gaan donderdag wel gewoon door.

André Gyselbrecht wordt binnenkort ook opnieuw verhoord door de politie. Daarna worden ook de andere beklaagden aan een herverhoor onderworpen. Indien nodig moeten ze ook met elkaar geconfronteerd worden. Eerder was al beslist dat de verhoren van de beklaagden zouden uitgesteld worden naar de zitting van 12 juni. Het is niet duidelijk of die timing nog haalbaar is.

Op 22 mei wordt om 14 uur een zitting gehouden om zicht te krijgen op de stand van zaken in het dossier. Tegen die tijd zal mogelijk ook meer duidelijkheid zijn over het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens. Dat onderzoek is afgesloten, maar nog niet aan het moorddossier gevoegd. Wellicht worden ook over die kwestie nog getuigen opgeroepen.