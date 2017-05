Kat doodgeschoten in Sint-Amands: "Waarom moest dat poesje sterven?"

Sint-Amands - De bewoners van de Jan Hallezlaan in Sint-Amands zijn zwaar aangeslagen. Een onbekende heeft er eind vorige week een kat doodgeschoten. Het diertje onderging nog een spoedoperatie, maar alle hulp kwam te laat.

Bewoners van de Jan Hallezlaan merkten vrijdag een kat op aan een lantaarnpaal in de straat. “Ze is dan nog onder een auto op een oprit gelopen en hield zich daar schuil. Maar het dier was gewond. Iedereen dacht dat ze door een auto was aangereden en dan is het Dierenwereldkruis opgebeld om haar te komen halen en naar een hulpverlener brengen”, vertelt een buurtbewoonster.

De dierenambulance bracht de gewonde kat naar een dierenarts. “Daar werd vastgesteld dat het dier niet was aangereden, maar geraakt was door een kogel. Geen hagel uit het patroon van een jager of bolletjes van een geweer, maar een projectiel dat zo groot was als het topje van een vinger”, zegt Chris Cools van het Dierenwereldkruis.

De dierenarts heeft de kat nog geopereerd, maar alle hulp kwam te laat. Het dier stierf enkele uren later aan haar opgelopen verwondingen. “Het is heel uitzonderlijk dat er een kat wordt doodgeschoten. Recentelijk is het bij mijn weten in deze regio niet meer gebeurd. En het ging om één schot. Het projectiel kwam in de schouder van de kat terecht.”

Plaats onduidelijk

Waar het dier beschoten werd, is voorlopig onduidelijk. Het kan best zijn dat het nog een eindje gelopen heeft en pas in de Jan Hallezlaan aan het einde van haar krachten was.

Omwonenden reageren geschokt op het nieuws. “We zijn geschrokken. En zeker de kindjes zijn er het hart van in”, klinkt het in de straat. “Wie doet nu zoiets? Op een onschuldig katje schieten. Dan heb je toch geen hart? Waarom moest dat poesje sterven?”

Niemand in de buurt heeft een schot gehoord. “Wij hopen dat de dader of daders snel worden gevat. Ze mogen niet nog eens toeslaan. Heel veel gezinnen in deze wijk hebben een poes. In de wijk hierachter wonen veel jonge mensen met kinderen. Uiteraard zijn we ongerust.”