Belgische renners geschokt: “Er moet blijkbaar nog eens een dode vallen”

Een klassement voor de snelste daler. Het roekeloze idee werd gisteren door de Giro-Belgen met onbegrip en ongeloof onthaald. “Niemand van ons zal eraan meedoen.”

De voltallige delegaties van Lotto-Soudal en LottoNL-Jumbo, plus enkele gezanten van BMC, Quick Step Floors en Sunweb. Ze namen gisternamiddag allen de Ryanair-vlucht van Eindhoven naar Alghero, met bestemming de Giro. Maar niet de roze trui, wel het nieuwe klassement voor de snelste daler was the talk of the town in Sardinië.

“Ik dacht eerst dat dit een grap was. Maar blijkbaar menen ze het”, reageert Victor Campenaerts. De nationale tijdritkampioen is nog maar 25. Zijn negen jaar oudere ploegmaat Jurgen Van den Broeck heeft al meer van het wielerwereldje gezien en is veel scherper. “Het toont nog maar eens aan dat er niets wordt gegeven om onze veiligheid. Dit is pure sensatielust. Dit vraagt om accidenten. En zeggen dat met Scarponi en die jonge Amerikaan (Chad Young, nvdr.) net twee renners gestorven zijn. Er moet blijkbaar nog eens een dode vallen. En mocht dat gebeuren, zal er de dag nadien gewoon verder gekoerst worden. Weer stel ik vast dat de koers puur circus is geworden.”

“Er zijn altijd zotten”

Zijn collega’s van Lotto-Soudal werden door hun persofficier aangemaand niet over het item te spreken. Ploegmanager Marc Sergeant deed dat op de luchthaven wel. “Dit is dramatisch. Ik hoop echt dat de UCI dit nog kan tegenhouden. En het erge is dat als dit doorgaat, er altijd zotten zijn die er zullen aan meedoen. Maar wat gaan ze doen als er een renner over de reling vliegt en voor altijd verlamd is? Of nog erger, als één van die gekken een renner die er niet aan wil meedoen, ten val brengt? Wij gaan onze renners aanmanen er zeker niet aan mee te doen.”

Sergeants ploegleider Frederik Willems staat op zijn 37ste nog heel dicht bij de huidige generatie renners. Hij verwacht dat het gezond verstand zal zegevieren. “De renners komen steeds meer op voor hun eigen veiligheid. Er zal niemand opstaan met de gedachte vandaag ga ik eens het snelst naar beneden rijden. Zelfs de kleine Italiaanse ploegen zullen eerder proberen om zich te tonen door aan te vallen bergop, dan als een gek naar beneden te zoeven. De winnaars van die premie zullen eerder toevallig de snelsten zijn.”

Volgens Dylan Teuns (BMC) zullen er toch altijd renners zijn die zich wel met voorbedachten rade naar beneden zullen werpen. Maar hij en de andere Belgen zijn daar niet bij. “We nemen toch al genoeg risico’s elke dag”, zegt Pieter Serry, die een maand geleden nog een sleutelbeenbreuk opliep. Van den Broeck treedt zijn collega’s bij. “Ik ga er mij zeker niet aan wagen. Ik heb al genoeg tegen de grond gelegen.”