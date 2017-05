Iraanse ambassadeur weigert Belgische meisjes hand te schudden

Op 13 mei wordt de ploeg bekendgemaakt die België zal vertegenwoordigen op de informatica-olympiade in Iran. Op de proclamatie zal de Iraanse ambassadeur aanwezig zijn om de laureaten te feliciteren. In de uitnodiging die de deelnemende scholen ontvingen, melden de organisatoren van de olympiade dat de ambassadeur geen hand zal geven aan meisjes.

“Het is een Iraans cultureel-religieus gebruik dat personen van hetzelfde geslacht elkaar begroeten met een handdruk, en personen van verschillend geslacht elkaar begroeten met een hoofdknik”, luidt het. “De ambassadeur en zijn gevolg zijn verplicht om dit gebruik te respecteren bij publieke evenementen zoals dit.”

Iemand die alvast geen begrip toont voor dat verzoek, is Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD). “Ik vind diversiteit belangrijk en ben de eerste om een inclusieve benadering te bepleiten, maar dit is confronterend. Welk signaal stuurt de ambassadeur hiermee uit naar de meisjes die straks de Bel­gische winnaars worden? Misschien is dit gangbaar in Iran, maar hier niet.”

Somers zal Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vandaag aanspreken over de kwestie in het Vlaams Parlement. “Niet dat ik de minister hierover wil aanvallen, maar zij moet een duidelijk signaal geven dat dit niet kan.”