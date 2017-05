Drie zusjes gaan voor Nederland naar Songfestival, terwijl hun moeder thuis stervende is

Terwijl de zusjes Vol op het Eurovisiesongfestival in Kiev Nederland vertegenwoordigen, vecht hun moeder thuis voor haar leven. “Ook als mama zou sterven, blijven we in Kiev. Zo zou zij het willen.”

De zusjes Vol, die het trio OG3NE vormen, beleven in Kiev het hoogtepunt van hun muziekcarrière. Maar emotioneel maken Lisa (22) en de tweeling Amy en Shelley (21) de zwaarste periode in hun leven mee. Hun moeder Isolde lijdt aan een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker en was volgens dokters “te slecht” om mee te reizen. “Het is jammer dat we dit avontuur niet met zijn allen kunnen beleven”, vertelden Lisa, Amy en Shelley gisteren na hun eerste repetitie. “Maar we bellen en ­Facetimen dagelijks.”

Hun nummer Lights and Shadows is een ode aan hun moeder en werd geschreven door vader Rick. “Dit is onze manier om dankjewel te zeggen voor alles.” De zussen verwachten niet dat ze te emotioneel zullen worden tijdens hun optreden. “Het is geen triest nummer, het geeft juist kracht.”

Bij hun vertrek naar Kiev heeft moeder Isolde nog een boodschap meegegeven: geniet. In het slechtste geval, als ze zou sterven, blijven Lisa, Amy en Shelley dan ook in Kiev. “Het is niet zo dat we onze carrière boven haar plaatsen, we willen gewoon die wens respecteren.” Nederland treedt volgende week donderdag op in de tweede halve finale, België dinsdag al in de eerste.