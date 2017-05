VTM geeft geheim van nieuw programma ‘De Uitverkorenen’ prijs

Op VTM gaat woensdagavond De Uitver­korenen van start, een programma waarin tien gewone Vlamingen worden uit­gekozen om “iets verrassends” mee te maken. Vanavond zijn dat Nikki (40) uit Maasmechelen en Alexine (24) uit Gent.

Wat de tien Vlamingen in De Uitverkorenen overkomen is, wil VTM pas vanaf vanavond prijsgeven. De identiteit van de deelnemers uit de eerste aflevering is wel al bekend: het gaat om de 40-jarige Nikki uit Maasmechelen en Alexine (24) uit Gent. Nikki is politie-inspecteur in de zone Maasland, chiroleider en gaat graag op café in Hasselt. Zijn obsessie voor nummerplaten krijgt in het programma een bizarre wending. “Ik ben normaal heel opmerkzaam en let op alle details. Een beetje beroepsmisvorming, denk ik. Maar alles gebeurde in dit programma voor ik iets in de gaten had.”

Alexine is coördinator kinderopvang bij het OCMW van Zingem. Zij wordt tijdens een romantische afspraak met haar vriend in Gent getrakteerd op een briefje waarop staat dat zij een van de uitverkorenen is. Alexine bezoekt elke dag de webshop Zalando en ziet dat haar koop­gedrag een vreemde wending krijgt. In haar favoriete koffiebar vindt een onverklaarbare gebeurtenis plaats.

INFO

De Uitverkorenen

VTM, 20.35 uur