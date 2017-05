Hans Otten opent restaurant met sterrenchef Viki Geunes

Voormalig televisiegezicht Hans Otten (46) stort zich in een nieuw avontuur. Hij is een van de krachten achter een nieuwe horecazaak met restaurant, bar en vijftien hotelkamers aan het MAS in Antwerpen.

Otten stampt het project uit de grond met zijn vrouw Colette, en met sterrenchef Viki ­Geunes en zijn vrouw Viviane van restaurant ’t Zilte. Otten was van midden ­jaren negentig tot 2012 een bekend televisiegezicht. De laatste jaren was dat bij VT4, waar hij onder andere The Block presenteerde. Toen de zender veranderde in Vier, verdween Otten achter de schermen.