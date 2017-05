Frederic (26) zwaargewond na aanval met glas: “Ik hoop ooit nog fatsoenlijk te zien”

Hasselt / Heusden-Zolder - In de nacht van zaterdag op zondag is, al voor de zesde keer in anderhalf jaar tijd, een Limburger brutaal met glas verminkt tijdens een avondje uit. Een Antwerpenaar gooide een bierglas in het gezicht van de 26-jarige Frederic Engels. De jongeman uit Zolder verblijft nog in het UZ Leuven, waar hij een operatie aan zijn linkeroog onderging. “Mijn zicht zal nooit volledig herstellen”, aldus het slachtoffer. Van de dader ontbreekt elk spoor.

Een avondje op stap met de vrienden draaide voor Frederic Engels uit Heusden-Zolder uit op een drama. “We wandelden rond 2 uur ’s nachts met wat vrienden naar de discotheek Entourage in Hasselt. Aan het kruispunt van de Maastrichterstraat en de Meldertstraat kwamen we een groep twintigers tegen”, verklaart Jonathan Franssens, een vriend van het slachtoffer. “Ze vroegen ons waar ze op dit uur nog op stap konden gaan. Een van hen begon ruzie te zoeken." En dan ging het helemaal mis.