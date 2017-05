De straffe cijfers achter de hattrick: Ronaldo scoorde al meer dan heel Atlético Madrid samen

Cristiano Ronaldo trapte dinsdagavond Real Madrid eigenhandig (bijna) zeker naar de finale van de Champions League met een hattrick. CR7 scoorde éénmaal voor de rust en tweemaal in de tweede helft en legde zo de 3-0 eindstand vast. Een ware knalprestatie dus, de Portugees evenaarde en brak daarmee weer heel wat records. Een overzicht.

Voor Cristiano was het al zijn zevende hattrick in de Champions League. Dat is een evenaring van het record van zijn grote rivaal Lionel Messi. CR7 bereikte in de kwartfinale als eerste de kaap van de 100 doelpunten in de Champions League, het wordt dus reikhalzend uitkijken welke van beide spelers het eerste de kaap van de 10 hattricks op het kampioenenbal bereikt...

Door zijn hattrick treedt Ronaldo ook toe tot een select kransje van spelers die een hattrick scoorden in de halve finale van de Champions League. Eerder klaarden ook al Alessandro Del Piero (Juventus, 1998, Ivica Olic (Bayern München, 2010) en Robert Lewandowski (Borussia Dortmund — tegen Real Madrid —, 2013)

In totaal komt Ronaldo dit seizoen uit op 10 doelpunten in de Champions League. Daarnaast gaf hij ook nog eens 5 assists, waarmee hij al de meest beslissende speler van dit seizoen is. Lionel Messi staat op een tweede plaats in die ranking, met 11 goals en 2 assists.

Cristiano Ronaldo Champions League goals > Atletico Madrid Champions League goals pic.twitter.com/OKw1Xy5Yyh — B/R Football (@brfootball) May 2, 2017

Cristiano Ronaldo has 10+ Champions League goals in 6 consecutive seasons



11/12 = 10

12/13 = 12

13/14 = 17

14/15 = 10

15/16 = 16

16/17 = 10 pic.twitter.com/tU0BdEH0Fh — Squawka Football (@Squawka) May 2, 2017

Cristiano Ronaldo the first player in history to score back-to-back hat-tricks in the Champions League KO stages.



Bayern

Atletico pic.twitter.com/QkLeQFBQ30 — Squawka Football (@Squawka) May 2, 2017