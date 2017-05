Antwerpen - Door een ongeval met twee auto’s is de weg drie uur lang volledig versperd geweestin de lus van de Antwerpse Ring naar de Craeybeckxtunnel.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur. Twee wagens gingen over de kop bij een aanrijding. De voertuigen konden snel getakeld worden en er vielen geen gewonden, maar er was wel een lang brandstofspoor op de weg. Daardoor was de weg er tot 11.30 uur De hinder is rond 11.30 uur nog enorm op de E313 en E34 (vanuit Turnhout) richting Antwerpen