Jong en gegeerd op de arbeidsmarkt: wat wil de ingenieur zelf?

Afstuderende ingenieurs, zoals burgerlijke- of industriële ingenieurs, worden vaak al van de schoolbanken geplukt. Het lijkt wel of iedereen (jonge) ingenieurs wil binnenhalen. Maar wat wil de ingenieur zelf? We vroegen het aan drie van hen: man en vrouw, privé en overheid. “Kijk niet enkel naar je startloon, maar vooral naar je doorgroeimogelijkheden.”

1. “Fit met de jobinhoud en bedrijfscultuur” (Emily, production engineer)

Emily Bral begon vorig jaar in september bij UNILIN, bekend als laminaatproducent van merken als Quick-Step. Dit is haar eerste job en die is voorwerp van een weldoordachte keuze. “Je eerste job is heel belangrijk. Het zet de lijnen uit voor je verdere carrière”, vertelt ze.

Emily is eigenlijk twee keer ingenieur. “Ik heb eerst de studies voor handelsingenieur afgewerkt, waarna ik nog twee jaar bijgestudeerd heb om het diploma burgerlijk ingenieur te behalen. Dit voornamelijk om mijn technische kennis bij te schaven. Na zeven jaar studeren was ik klaar voor de nieuwe uitdaging van een job”, vertelt Emily.

Een ingenieur wordt vaak geassocieerd met een industriële omgeving, maar in de praktijk komen velen van hen ook terecht in een economische- of consultingomgeving. “Ik twijfelde sterk om te starten in een consulting- of een productieomgeving. Verschillende sollicitatiegesprekken bij bedrijven in beide sectoren deden me kiezen voor productie”, vertelt Emily. Ik kon beginnen als productie- of procesingenieur. Uiteindelijk is het productie-ingenieur geworden, een keuze die ik voor een flink stuk door UNILIN zelf heb laten maken op basis van mijn wensen en input.”

Hoe brachten de studiecollega’s van Emily het ervan af? “De meeste collega-ingenieurs hadden al een job voor ze afgestudeerd waren. Meestal bij grotere bedrijven”, vertelt ze. Loon was voor Emily niet het allerbelangrijkste. “Ik wilde vooral een goede fit met de jobinhoud en de bedrijfscultuur.”

2. “Doorgroeimogelijkheden” (Michaël, reliability ingenieur)

Michaël Op de Beeck studeerde in de zomer van vorig jaar af als industrieel ingenieur. Veel vlotter dan verwacht kon hij een paar maanden later al aan de slag bij Colruyt Group. “Tot het derde jaar van mijn opleiding had ik eigenlijk geen idee hoe ik mijn weg zou vinden in het bedrijfsleven. Voor mijn masterthesis werkte ik samen met een aantal bedrijven, en toen pas werd me duidelijk op welke manier ik projecten zou kunnen realiseren bij ondernemingen”, vertelt hij.

Door zijn vakantiewerk bij Colruyt Group wist Michaël dat er ook vacatures waren voor zijn profiel. “Op een jobbeurs in Haasrode kreeg ik de eerste informatie over de mogelijkheden bij Colruyt Group. Nadien volgde een jobdag inclusief een rondleiding en toelichting rond specifieke jobs.” Na een spontane sollicitatie werd Michaël uitgenodigd voor een algemeen gesprek, wat uiteindelijk uitmondde in een tweede gesprek en in zijn aanwerving.

Kort daarna kon Michaël starten als reliability ingenieur. “Ik werk ondersteunend voor de afdelingen koffie, kaas en wijn. Ik sta mee in voor de betrouwbaarheid van het machinepark, zoals koffiebranders en verpakkingsmachines”, vertelt hij. Van bij de start kreeg hij een ‘peter’ toegewezen die hem goed opving en bij wie hij naar eigen zeggen altijd terechtkan. “Ik krijg steeds meer verantwoordelijkheden. In een grote organisatie als Colruyt Group zijn er zeker en vast doorgroeimogelijkheden. Niet alleen een diploma telt, ook je wilskracht en doorzettingsvermogen.”

3. “Veelzijdigheid aan technologieën” (Johan, rolling stock engineer)

Burgerlijk ingenieur Johan Dedecker is al ruim acht jaar aan de slag bij de NMBS. Hij werkt er voor de studiedienst die onder meer adviseert rond de aankoop en het onderhoud van rollend materieel. Een interessante job, vindt hij. “Inzake de veelzijdigheid aan technologieën kent NMBS in België geen gelijke. Je komt er in aanraking met elke technologie: hydraulica, mechanica, elektromechanica, elektronica, pneumatica, IT, …”, vertelt hij. “Het is onze taak om het maximale uit de technologie te halen. Ze moet onder alle omstandigheden werken. De eisen inzake betrouwbaarheid zijn erg hoog.”

