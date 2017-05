'Hoeked' brengt vierkante donuts naar Antwerpen

Antwerpen - Wat als... donuts niet rond maar vierkant zouden zijn? Lang zult u niet op het antwoord moeten wachten, wacht volgende week opent donutshop Hoeked zijn deuren in Antwerpen, met jawel, vierkante donuts.

De initiatiefnemers achter deze nieuwe donutshop zijn al enkele weken aan het teasen op sociale media, maar nu is de kogel door de kerk: Hoeked opent op donderdag 11 mei de deuren op de Antwerpse Oudaan, waar vroeger Coco & Co zat. Of de vierkante versies nog lekkerder smaken dan de originele versies, zult u dan zelf kunnen proeven, maar ze zullen alvast netjes in het format van Instagram passen.

HOEKED #comingsoon #hoekeddoughnuts #visitantwerp #thisisantwerp #doughnuts #donuts A post shared by Hoeked Doughnuts (@hoekeddoughnuts) on Apr 25, 2017 at 10:52am PDT

Hoeked, Oudaan 4, 2000 Antwerpen.