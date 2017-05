Verdachte van moord op Laeticia zou al meerdere meisjes hebben lastig gevallen, politie zoekt getuigen

De politie heeft een tweede oproep naar getuigen gedaan in de zaak van de moord op Laeticia Bauwens. De 22-jarige vrouw uit Binche werd eind april op brutale wijze vermoord op het parkeerterrein van Lotto Mons Expo.

In het kader van het onderzoek zijn de speurders opnieuw zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien in de nabijheid van de vindplaats van het slachtoffer. Wie meer informatie heeft over deze feiten, wordt verzocht contact op te nemen met de onderzoekers op het gratis nummer 0800 30 300.

Ondertussen loopt het onderzoek nog steeds op volle toeren. Via camerabeelden, het vergelijken van foto’s, informatie op de plaats delict en enkele getuigenissen werden de feiten vrij snel gereconstrueerd en kon verdachte Cédric M. opgepakt worden. Hij kwam eerder al in aanraking met het gerecht en zou in het verleden nog andere meisjes hebben lastig gevallen.

De 33-jarige man uit Colfontaine werd woensdag officieel in verdenking gesteld van de moord op Laeticia. Hij verklaarde echter dat hij zich “niets herinnert van de feiten”.

Verkeerde moment op verkeerde plek

De 22-jarige studente dieetkunde stond zaterdagochtend 22 april iets voor zeven uur op het parkeerterrein in Bergen te wachten op haar vriendinnen. Ze zouden samen naar Brussel rijden voor een studiedag. Maar Laeticia stond op de foute plek. “De vriendinnen stonden 300 meter verder op een ander parkeer­terrein. Toen ze niet reageerde op een berichtje, zijn ze haar gaan zoeken”, getuigde haar zwaar aangedane vader Jean-Marc eerder deze week.

Toen ze bij haar auto aankwamen, vonden ze Laeticia dood in een plas bloed. Ze werd om­gebracht met mes­steken. Laeticia werd niet verkracht, maar vermoedelijk was dat wel het doel van de dader of daders. “Haar broek was naar beneden getrokken. Maar ze heeft zich wellicht verweerd en daarom hebben ze haar omgebracht”, zegt haar vader.

Vlakbij het lichaam van Laeticia werd een als gestolen opgegeven Renault Kangoo gevonden, maar het is niet duidelijk of dat het vervoersmiddel van de agressor was.