“We waren niet op de hoogte van de dramatische gevolgen van die ruzie”

De politie heeft de man teruggevonden die op 9 april in het voetbalstadion van Anderlecht een kopstoot uitdeelde aan de 55-jarige Guy Mertens na de wedstrijd tegen AA Gent, waar Mertens elf dagen later aan overleden is.

Guy Mertens Foto: if

De politie heeft de man gevonden die op 9 april in het voetbal­stadion van Anderlecht een kopstoot uitdeelde aan de 55-jarige Guy Mertens, waar Mertens elf dagen later aan overleden is. Het waren beelden van bewakingscamera’s en getuigenissen van omstanders die de politie op het spoor gezet hebben van J.B., een veertiger die in Henegouwen woont. De politie kon de dader van de kopstoot niet meteen identificeren, maar had wel een beschrijving van de man.

Twee weken later, voor de wedstrijd Anderlecht - Club Brugge, plukten de speurders de verdachte en zijn vrouw uit de toestromende supportersmassa. “Wij waren erg verrast toen politiemensen ons vroegen om hen te vergezellen”, vertelt de vrouw van J.B. “Vooral toen wij te horen kregen waarom. Wij waren niet op de hoogte van de dramatische gevolgen van de ruzie waar wij bij betrokken waren geraakt.”

Vrouw gestruikeld

De vrij onduidelijke beelden tonen hoe een vrouw op een trap struikelde waarop er een korte woordenwisseling en een handgemeen volgden. Een man gaf Guy Mertens daarbij een kopstoot. Deze laatste viel achterover, maar liep daarbij klaarblijkelijk zware letsels op. In het ziekenhuis zonk het slachtoffer weg in diepe coma. Hij overleed elf dagen later.“Wij worden verteerd door spijt en schuldgevoel”, zegt de vrouw van de veertigjarige dader.

“Het begon met een woordenwisseling omdat iemand mij na de wedstrijd bij het verlaten van het stadion deed struikelen”, vervolgt de vrouw. “Mijn echtgenoot, die tijdens de wedstrijd klappen had gekregen van ruziënde supporters, eiste excuses van een man van wie hij dacht dat hij mij geduwd had. Het escaleerde snel, mijn man reageerde heftig, maar hij heeft nooit de bedoeling gehad om die man te doden. Het moet voor zijn weduwe verschrikkelijk zijn.”

J.B. werd in verdenking gesteld voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg zonder het opzet gehad te hebben om te doden.. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij geen sportevenementen meer bijwoont, een cursus omspringen met geweld volgt en geen contact zoekt met andere mensen die in het dossier genoemd worden.