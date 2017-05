Club Brugge bevestigt komst van Servisch defensief talent

Club Brugge heeft de komst van de Servische verdediger Erhan Masovic afgerond. Het 18-jarige talent komt over van FK Cukaricki en tekent bij blauw-zwart een contract voor vier seizoenen. Voor Club Brugge is het al de derde versterking met het oog op volgend seizoen, na eerder de transfers van Acolatse en Mera.

Masovic (22/11/1998) brak halfweg vorig seizoen op amper 17-jarige leeftijd door bij zijn club FC Cukaricki. De verdediger staat bekend als één van de grootste defensieve talenten in Servië en kwam dit seizoen al 24 keer in actie voor zijn club, die halfweg het klassement in de Servische Superliga staat.