Rode Duivels halen zelf probleem aan: het is te veel ieder voor zich bij de nationale ploeg

Christian Benteke sluit zich aan bij de kritiek van collega-Rode Duivel Thomas Meunier op onze nationale voetbalploeg. “Gezien de concurrentie denken we onbewust te veel aan onszelf”, geeft hij aan bij Sport/Voetbalmagazine. Vorige week had Meunier in datzelfde blad ook al gezegd dat de Belgen “op het EK nog geen hechte groep vormden waar iedereen voor een ander knokt”.

Zitten de Rode Duivels met een probleem? Zo lijkt het alvast wel, want na Thomas Meunier is Christian Benteke nu al de tweede international op een week tijd die aan de alarmbel trekt. “Je pijn willen doen voor een ander, het vuile werk opknappen voor een ander, dat is iets dat nog moet verbeteren”, vertelt Big Ben over de Rode Duivels. Volgens hem komt dat doordat er zoveel topspelers zijn dat je nooit zeker bent van je plaats. “Gezien de concurrentie bij de nationale ploeg denken we onbewust te veel aan onszelf.”

Meunier feliciteert Benteke met een goal in de met 0-6 gewonnen kwalificatiematch bij Andorra. Foto: BELGA

Vorige week al maakte de rechtsback van de Rode Duivels min of meer dezelfde bemerking. Over het mislukte EK zei de ex-speler van Club Brugge dat “we toen nog hechte groep vormden waar iedereen voor een ander knokt”. Door het geweldige spelerspotentieel van de nationale elf, valt dat echter tussen de plooien. “Gezien de kwaliteiten die we hebben, komen we daar vaak mee weg. We moeten een professionele en patriottische ingesteldheid kweken, zeker tijdens de grote toernooien. Dat zal het verschil kunnen maken.”

Geen probleem met groepssfeer

Bondscoach Roberto Martinez is zich daar echter van bewust, dixit Meunier. “Het is een punt waar hij aan werkt. Martinez wil een hechte groep smeden.” Het gaat ook niet om een probleem met de groepssfeer, benadrukt Benteke. “We doen voor de camera’s niet alsof, hoor, we komen echt goed overeen. Alleen moet die drang om samen een stapje extra te zetten nog wat groter worden. We hangen nu trouwens al beter samen dan voordien.”

Foto: ISODPORT

Ondanks de bijzonder talentvolle lichting van deze generatie Rode Duivels kwam de nationale voetbalploeg voorlopig nog niet verder dan de kwartfinale van een groot landentoernooi. In de kwalificatie voor het WK 2018 gaat het hen wel voor de wind. Na vijf wedstrijden staan de Belgen met een 13 op 15 aan de leiding in kwalificatiegroep H. Op 9 juni spelen de Rode Duivels hun volgende kwalificatiematch in Estland, vier dagen eerder spelen ze in Brussel een vriendschappelijke match tegen Tsjechië.