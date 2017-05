Giro-organisatie zwicht na protest: omstreden klassement voor snelste daler afgeschaft

Het gezond verstand heeft dan toch de bovenhand gehaald in de Ronde van Italië. De organisatie heeft woensdag beslist om het fel omstreden klassement voor de beste daler af te schaffen.

Speciaal voor zijn honderdste editie had de Ronde van Italië een nieuwe prijscategorie ingevoerd. De Pirelli Premio Miglior Discesista, of de Prijs voor de Beste Daler, die de renner die het snelst afdaalt moest bekronen. De dagprijs was 500 euro bruto, de eindwinnaar van het klassement zou 5.000 euro krijgen. “Waanzin. Totaal onverantwoord”, zo oordeelde ongeveer het volledige peloton. Ook de Belgische renners reageerden vandaag in onze krant geschokt. “Het toont nog maar eens aan dat er niets wordt gegeven om onze veiligheid. Dit is pure sensatielust. Dit vraagt om accidenten. En zeggen dat met Scarponi en die jonge Amerikaan (Chad Young, nvdr.) net twee renners gestorven zijn”, was onder meer de scherpe reactie van Jurgen Van den Broeck (lees meer reacties).

De organisatie van de Ronde van Italië, die vrijdag van start gaat, bezweek woensdag uiteindelijk dan toch onder de druk. “Het idee achter het initiatief was het in de verf zetten van een belangrijke vaardigheid die deel uitmaakt van het wielrennen, zonder de veiligheid van de renners in gevaar te willen brengen. De veiligheid van de renners is, en blijft, de prioriteit van de Giro en de wedstrijdorganisatie. Er werden opmerkingen gegeven die suggereerden dat dit initiatief eventueel verkeerd zou begrepen kunnen worden en tot gedrag zou leiden dat niet in lijn is met het veiligheidsprincipe. De wedstrijdorganisatie heeft deze opmerkingen ter harte genomen en besloten om het dalersklassement en bijhorend prijzengeld te schrappen. De chrono’s van de afdalingen zullen enkel worden bijgehouden als statistische data voor de fans.”

