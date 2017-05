Hannover evacueert 50.000 mensen voor opruiming van 13 WO II-bommen

Het volgende weekend wordt in de Duitse stad Hannover een grote opruimoperatie voor WO II-bommen gehouden. Maar liefst 50.000 inwoners moeten zondag tijdelijk hun huizen verlaten en ook een ziekenhuis, zeven rusthuizen en een bandenfabriek worden geëvacueerd. In totaal zullen dertien niet ontplofte bommen uit de jaren veertig onschadelijk worden gemaakt. Het gaat om de op één na grootste opruimactie in Duitsland sinds Wereldoorlog II.