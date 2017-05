Op vakantie zoals de sterren? Logeer eens bij hun make-upartieste

De Britse Louise Maxwell is een befaamde make-upartieste en is verantwoordelijk voor de mooiste looks van onder meer Amal Clooney en model Cindy Crawford. Sinds tien jaar woont de visagiste op feesteiland Ibiza, waar haar beroemde vriendinnen weleens komen logeren. En ook jij kunt overnachten in het luxueuze optrekje, want tijdens de zomer is Louise er zelden.

Wie er allemaal in haar Casa Yasmina bleef overnachten wil ze niet kwijt, maar volgens The Daily Mail houden al haar beroemde vriendinnen van het plekje onder de Spaanse zon. Toch is haar vakantiehuisje niet louter voorbehouden voor beroemdheden: ook jij kunt er blijven overnachten, al moet je er wel 3,500 euro per week voor overhebben.

De luxueuze vakantievilla ligt in Cala Conta in het zuidwesten van het Balearische eiland, op wandelafstand van het strand. Het stulpje beschikt over een zwembad en vier dubbele slaapkamers met een eigen badkamer. Er is een Marokkaans getint dakterras, een rustieke keuken en het hele interieur is samengesteld op basis van originele vondsten tijdens de reizen van de visagiste door Marokko en India. Meer volk mee? Extra gasten kunnen in het bijhorende appartement met alle faciliteiten verblijven.

Meer info: www.ecvillas.com