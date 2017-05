COLUMN. Een maand lang alleen Belgisch eten, lukt dat?

Bijna was deze column er niet geweest. Of had hij geluid: geen koffie, geen column, punt. Want omdat ik me begin dit jaar voornam om stil te staan bij de herkomst van de dingen, richt ik mijn aandacht deze maand op mijn bord. Waar komt wat ik eet allemaal vandaan? En zou het lukken om alleen producten van Belgische oorsprong te consumeren, met ons gezin van vier?

We nemen enthousiast een groente- en fruitabonnement bij een hoeve in de buurt, en kunnen ook een broodabonnement nemen op brood gebakken met bloem uit Sint-Joris-Weert en met Mechelse zuurdesem. Ik koop meteen ook zo’n zak bloem. Misschien kan ik daarmee koekjes bakken om mee te geven aan de kinderen naar school – ik kan moeilijk van de ene dag op de andere alle koeken door fruit vervangen. Ook bij de slager is Belgisch vlees geen probleem, ik kan zo goed als uit de hele toonbank kiezen. De aardappelen die we nog liggen hadden, blijken gelukkig ook in eigen land geteeld. Als lunch meng ik wat tomaten, komkommer en rammenas door elkaar en verbrokkel er wat Oudlander bij, een geitenkaas die lijkt op parmezaan, maar uit Klemskerke komt. So far, so good. Maar dan grijp ik naar de fles olijfolie. Toch maar eens kijken of ik een plantaardige olie van eigen bodem vind in de supermarkt: dit slaatje eet ik wel zonder. Peper en zout … Verdorie, ook zonder. Qua droge voeding wordt dit geen eitje. Op de koteletjes ’s avonds lappen we dat laatste al aan onze laars: we bakken ze in boter, maar zonder peper en zout? Dat zou ook weer zonde zijn van het vlees en kan ik man en kinderen niet ontzeggen.

Wat voor mij dit Belgische experiment na twee dagen als een straf doet voelen, is dat ik, als ik het streng doortrek, ook geen koffie of chocolade meer mag. En dat kopje heet water met die takjes munt uit de tuin en dat bakje aardbeien was weliswaar heerlijk, maar toch moet ik echt afkicken. Dat ik bij deze toch verder geraakt ben dan ‘geen koffie, geen column’, dank ik aan drie peptalkmails van een collega, een toertje trappen lopen en een glas water. Sinaasappel zou ook oppeppend werken? Iemand een Belgische bij de hand?

Dingen verbieden is vragen om problemen, maar toch wil ik dit experiment een kans geven. Om te besparen op vervuilende verre transporten, om uit te zoeken of dat nu duurder of misschien goedkoper (geen invoerrechten, geen transportkosten) uitvalt en zou het kloppen dat de voedingswaarde hoger is omdat lokale producten geen lange afstanden hoeven af te leggen? Ik hoop dat deze maand allemaal uit te vissen. Maar om nu hier serres te gaan warmstoken om cacao of koffie te kweken? Dat is ook niet de bedoeling. Zou ik daar niet de lijn op lokaal gebrand trekken?

Jullie tips zijn altijd welkom in mijn mailbox!

Volg mijn experiment op Instagram @liesbetaelvoet