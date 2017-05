Dit is de gepeperde rekening die bestuurders van trouwstoet krijgen

Mechelen - Een maand na de trouwstoet die van Mechelen naar Brussel reed en waarbij de deelnemers zowat alle verkeersregels aan hun laars lapten, is het onderzoek afgerond. De politie heeft maar liefst 59 pv’s uitgeschreven, gaande van het niet dragen van een autogordel tot het stilstaan op de weg.

Na een huwelijk in Mechelen trokken vrienden en familie van het kersverse paar op zaterdag 8 april in stoet door Mechelen en daarna via de E19 en de Brusselse ring naar de hoofdstad. Een rit waarbij zezowat alle verkeersregels negeerden en op een bepaald moment zelfs stopten op het viaduct van Vilvoorde. Dat leidde tot levensgevaarlijke toestanden en zelfs een ongeval waarbij een voertuig zwaar beschadigd raakte. Gewonden vielen er gelukkig niet.

“Totaal onverantwoord. We kregen op korte tijd tientallen meldingen van weggebruikers. Dit konden we dan ook niet zo laten”, klonk het bij de provinciale verkeerseenheid van de federale politie. Die was ter plekke gekomen maar kon geen vaststellingen meer doen omdat de overtreders al vertrokken waren. Er waren echter beelden opgedoken, en op basis daarvan bleef de stunt niet onbestraft.

“Wij hebben 23 boetes uitgedeeld. Onder meer omdat ze het verkeer op de Brusselse ring hebben belemmerd door zonder reden te stoppen op het viaduct. Ze blokkeerden niet alleen de pechstrook, wat verboden is omdat die moet vrijgehouden worden voor de hulpdiensten, maar ook het eerste rijvak”, klinkt het.

Waslijst

Voor de trouwstoet van sportwagens de Brusselse ring bereikte, hadden ze het eerste al bont gemaakt in Mechelen, waar ze onder meer over de Mechelse vesten en de Leuvensesteenweg reden. Luid toeterend, vaak half uit hun wagen hangend.

De Mechelse politie schreef maar liefst 28 pv’s uit, alles samen goed voor 2.420 euro. “Op basis van vaststellingen van politiemensen en op basis van camerabeelden.” Nadien werden ook nog 8 pv’s uitgeschreven op Brussels grondgebied.

In totaal zijn dus 59 processen-verbaal opgesteld die naar de betrokken chauffeurs en inzittenden zijn gestuurd. Want voor het niet dragen van de veiligheidsgordel bijvoorbeeld wordt de boete niet naar de chauffeur gestuurd, maar naar de inzittende die zijn gordel niet draagt.

Dit is de lijst van overtredingen die werden vastgesteld:

■ Het niet respecteren van de wegmarkeringen

■ Het niet verlenen van voorrang aan voetgangers aan een oversteekplaats

■ Het niet dragen van een veiligheidsgordel

■ Het ongeoorloofd gebruik van richtingaanwijzers

■ Het ongeoorloofd gebruik van claxons

■ Telefoneren achter het stuur

Belemmering van het verkeer (op de autoweg geldt in normale omstandigheden, als er geen file, een minimumsnelheid van 70 km/u. Zonder reden stoppen op de pechstrook en zeker op het eerste rijvak is uiteraard verboden.

De trouwstoet brengt de Belgische schatkist om en bij de 5.000 euro op. Wie niet betaalt, riskeert te worden gedagvaard voor de politierechter en loopt het risico op nog hogere straffen.