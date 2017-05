Dit is ‘De Nachtwacht’, het vliegtuig dat Trump hopelijk nooit hoeft te gebruiken

Als Amerikaans president Donald Trump op staatsbezoek gaat, verplaatst hij zich met Air Force One. Maar het gigantische vliegtuig bevindt zich nooit alleen in de lucht en wordt altijd vergezeld door ‘De Nachtwacht’.

Waar Air Force One vliegt, vliegt een ‘E-4B Doomsday’ vliegtuig. Er bestaan op dit moment vier van die gemodificeerde Boeing 747’s en ze worden ‘De Nachtwachten’ genoemd. De E-4B’s zijn uitgerust met een volledig ‘commando center’ voor de president en zijn gevolg in het geval van een nucleaire oorlog of een nationale noodsituatie. Liefst 112 mensen kunnen aan boord van ‘De Nachtwacht’, een vliegtuig met liefst drie verdiepingen.

Het barst van de speciale apparatuur en is in staat om met eender wie ter wereld te communiceren, zoals een nucleaire onderzeeër. Het is zo sterk dat het een elektromagnetische schok kan overleven zonder enige schade aan de apparatuur. Bovendien kan het vliegtuig ruim 35 uur in de lucht blijven door middel van een ‘in-flight refueling system’.

Het gaat zover dat één van de vier E-4B’s altijd paraat staat met een draaiende motor op de Offutt Air Force Base in Omaha, Nebraska, wanneer de president in de VS is. Daardoor is het vliegtuig klaar om onmiddellijk te vertrekken bij een noodsituatie.

De vier ‘Nachtwachten’ werden vanaf 1970 ingezet tijdens de Koude Oorlog. In 2006 besliste toenmalig minister van Defensie Donald Rumsfeld om de E-4B’s af te schaffen tegen 2009, maar in 2007 werd slechts één vliegtuig met pensioen gestuurd. Toen Robert Gates de post van Rumsfeld overnam, draaide hij die beslissing echter terug en dus waren de vliegtuigen die Trump hopelijk nooit hoeft te gebruiken weer met vier.

Foto: ISOPIX

Foto: Horizontal Rain/YouTube

Foto: Horizontal Rain/YouTube