Favoriete haarproducten van Kim Kardashian nu te koop in België

Lokken zoals de Amerikaanse realityster Kim Kardashian? Dat kan, want de favoriete haarproducten van de 36-jarige brunette zijn nu ook te koop in ons land.

De Amerikaanse haarstyliste Jen Atkin is bij ons (nog) niet zo bekend, maar door veel Hollywoodsterren wordt ze op handen gedragen. Onder meer Kim Kardashian, Jessica Alba, Jennifer Lopez en Gigi Hadid zijn grote fan van de vrouw én haar Ouai Haircare, de collectie haarproducten die ze vorig jaar op de markt bracht.



Een bericht gedeeld door Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair) op 14 Apr 2017 om 6:50 PDT



Tot voor kort was het gamma nergens verkrijgbaar in ons land, maar nu kun je de shampoos, conditioners en maskers exclusief kopen bij Fin Du Jour, een beautyboetiek met filialen in Kortrijk, Gent en Antwerpen. Reken voor een shampoo die in de badkamer van celebs staat minstens 28 euro. Voor haarolie betaal je zo’n 30 euro.



Een bericht gedeeld door Celebrity Hairstylist (@jenatkinhair) op 25 Feb 2017 om 11:52 PST



Meer informatie: www.findujour.com