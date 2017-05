Roger De Vlaeminck won 22 ritten in de Giro: “Wij waren de Messi en Ronaldo van de koers”

Met 22 etappezeges behoort Roger De Vlaeminck tot de top tien van renners met de meeste ritzeges aller tijden in de Giro. De Vlaeminck won evenveel ritten als Fausto Coppi, twee minder dan Eddy Merkcx.

Tussen 1972 en 1797 zou Roger De Vlaeminck 22 raak schieten in de Ronde van Italië. Het leverde hem drie keer de puntentrui op. De Giro van 1975 was zijn beste Giro. Hij eindigde als vierde en pakte maar liefst zeven etappezeges. Het was een Ronde van Italië, zonder Merckx, die hij eigenlijk had kunnen winnen. Ware er niet die pech geweest tijdens de derde etappe, met aankomst op Prati di Tivo. Roger, in de knoei met zijn zadel, verloor die dag meer dan vier minuten. Hij zou op de Stelvio – het eindpunt van die Giro – afklokken als vierde, op goed zeven minuten van Bertoglio.

De Vlaeminck hield van Italië en Italië hield van De Vlaeminck. “Als je beter was dan hun eigen renners, werd je in Italië op handen gedragen.” De ex-renner die in augustus 70 jaar wordt, won zijn 22 etappes op alle mogelijke parcoursen. “Wij waren met een achttal polyvalente renners: wij konden massasprinten winnen, klimmen en tijdrijden. Waarom dat nu niet meer kan? Waarom zijn Messi en Ronaldo beter dan een ander? ”

