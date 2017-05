Facebook werft 3.000 mensen aan met één specifieke taak

Facebook gaat in het komende jaar 3.000 extra personeelsleden aanwerven om gewelddadige content te filteren. Dat heeft CEO Mark Zuckerberg aangekondigd. Nu controleren wereldwijd al 4.500 mensen gerapporteerde berichten op Facebook.

Op Facebook zijn de voorbije weken filmpjes verschenen van mensen die zichzelf of anderen pijn doen. In sommige gevallen ging het over live uitgezonden beelden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een man in Thailand, die via Facebook Live toonde hoe hij zijn elf maanden oude dochtertje vermoordde en wat later zelf uit het leven stapte. De video bleef 24 uur lang op Facebook circuleren voor hij eraf gehaald werd.

Vorige maand was er ook al een moord te zien via video’s op Facebook. De gebruikers van de socialenetwerksite zagen toen hoe de 74-jarige Robert Godwin Sr. uit Cleveland werd omgebracht.

Zuckerberg zit ermee verveeld, laat hij verstaan in een bericht op de sociaalnetwerksite. “Als we een veilige community willen bouwen, moeten we sneller reageren”, dixit Zuckerberg. “We werken eraan om dit soort video’s eenvoudiger te rapporteren zodat we sneller het nodige kunnen doen: snel reageren als iemand hulp nodig heeft of een post offline halen.”