Het OCMW van Wervik heeft een goudmijntje ontdekt. Vertel het niet verder, want ook u kan er uw voordeel mee doen

Wervik -

In hun besparingsdrang hebben ze bij het OCMW van Wervik een goudmijntje ontdekt. Ze kleven op hun brieven oude postzegels in Belgische frank. Die blijven geldig, en zijn heel goedkoop te verkrijgen. De winst per brief: tot 31 eurocent. “Dat tikt aan als je duizenden brieven verstuurt”, zegt de OCMW-voorzitter. Bpost reageert laconiek. “We zien dit niet meteen als een bedreiging voor onze business.”