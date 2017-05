Giro voor het eerst live op Eurosport (maar er is goed nieuws over de reclame)

Om de Giro op televisie te zien, moet je voor het eerst sinds 1998 niet bij Sporza zijn, maar wel bij Eurosport. Het goede nieuws is dat de commerciële zender besloot de laatste 30 kilometer van de etappe géén ­reclameblokken uit te zenden.

“Als commerciële zender kunnen we niet onder reclameblokken uit, maar door deze beslissing houden we wel maximaal rekening met het koersverloop”, stelt Gijs Poortman van ­Eurosport Benelux.

West-Vlaming Jeroen Vanbelleghem is de commentator voor de Nederlandstalige Eurosport, hij becommentarieert de beelden vanuit de studio in Hilversum. Zijn adviseurs zijn afwisselend Bobbie Traksel, Michael Boogerd en Karsten Kroon. Dat zijn drie Nederlandse ex-profs, maar ook dat heeft zijn redenen. “Omdat ze het goed doen en het in deze Giro ook heel relevant is met Nederlandse toppers als Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Bauke Mollema die heel hoog mikken”, zegt Gijs Poortman. “Wat niet wegneemt dat in de toekomst ook een Vlaming overwogen kan worden.”

De man ter plaatse is expert Juan Antonio Flecha. De Spaanse meertalige ­ex-prof presenteert zowel voor- als achteraf een Giro Extra van een kwartier.

De uitzendingen zijn te volgen op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Normaal begint Giro Extra voorafgaand aan de livecoverage om 13.15 uur. Uitgezonderd op vrijdag 5 (13 uur), zaterdag 6 (13 uur), zondag 7 (15 uur), zondag 14 (14.30 uur) en zondag 21 mei (15 uur).