Vreemdste transfer in jaren krijgt nog vreemdere wending: Anderlecht-huurling buiten gegooid

Dylan Lambrecth trok via de fabriek en Anderlecht naar Roeselare. Nu keert hij (toch voor even) terug naar paars-wit. Foto: © Bernard Demoulin

Het was in januari al de meest bizarre wintertransfer. Anderlecht plukte gevallen toptalent Dylan Lambrecth (24) weg bij FC Luik in de tweede amateurliga en verhuurde hem meteen aan 1B-club Roeselare. En zelfs daar speelde de eigenzinnige spits quasi niet. Nu heeft Roeselare hem zelfs definitief weggestuurd/ontslagen na een vermeende rel op training. Jürgen Geril

De trainer bij Roeselare heeft me nooit echt gewild dylan lambrecth

Bij RC Genk werd Dylan Lambrecth ooit aanzien als een absoluut toptalent genre De Bruyne, Courtois, Benteke en Carrasco. Als 15-jarige weggeplukt bij Verviers, stond hij als 17-jarige al op de rand van de A-kern, maar na de dood van zijn vader ontspoorde de tiener. De spits blies toen zelfs zijn veelbelovende Genkse carrière op na een ruzie met de beloftencoach. Vele kleine ploegen en vooral vele kilo’s later kwam Lambrecth in 2016 bij FC Luik terecht, in de tweede amateurliga. Daar scoorde hij opeens weer dertien keer op een half jaar.

Vriendendienst

Deze winter volstond dat voor een bizarre transfer naar Anderlecht, hoewel het er niet naar uit zag dat Lambrecth (snel) het niveau zou halen voor de recordkampioen. Laat staan dat hij er ooit echt zou spelen. Zijn overgang werd omschreven als “een vriendendienst aan makelaars”, een manoeuvre om hem later met winst te verkopen. Lambrecth – zo geschreven wegens foutje op de geboorteakte – werd in elk geval meteen verhuurd aan 1B-club Roeselare.

En zelfs daar kwam de Waal amper aan spelen toe. Zijn enige kans was een invalbeurt van 19 minuten tegen Eupen in Play-off 2 en daarna volgde het grote niets. Blijkbaar was dat frustrerend, want het verhaal wil nu dat het vrijdag weer tot een rel kwam op training. Lambrecth dreef de spot met zijn collega-spits Mathieu Cornet omdat die te veel gemakkelijke kansen miste. Daarop kwam het ontvlambare duo neus aan neus te staan met duw- en trekwerk tot gevolg. Trainer Mercier kwam tussenbeide, maar ook hij kreeg een fikse por van Lambrecth en finaal stuurde een assistent-coach de speler naar binnen. Was dat de druppel? Lambrecth werd daarna uit de selectie gelaten en gisteren zette Roeselare de samenwerking definitief stop.

“Zijn vertrek bevestig ik, maar voor de rest geef ik geen commentaar”, aldus Roeselare-voorzitter Johan Plancke. “We zijn op het einde van het seizoen en die jongen had toch niet veel meer gespeeld.”

Zelf ontkent Lambrecth het conflict. “Ruzie met Cornet? In geen geval”, verklaart hij. “Als Luikenaar beschouw ik Mathieu als mijn broer. Wie maakt mij in godsnaam zo zwart? Vrijdag vroeg ik gewoon aan de coach waarom ik geen eerlijke kans krijg bij Roeselare. Uit zijn antwoord bleek dat hij mij nooit heeft gewild en dat ik hem was opgedrongen door de directie. Daarom had het voor mij nog weinig zin om hier te blijven. Ook nadat ik in een oefenpot tegen Standard opviel en hun directie naar mij informeerde, kreeg ik geen kans.”

Is het dan een afrekening? In de kleedkamer zal zeker gepraat worden, want ook ‘slachtoffer’ Cornet speelt de vermoorde onschuld: “Ik had nooit een conflict met Dylan. We hebben net een goeie band.”

Uit de fabriek

Vraag is wat er nu met de spits zal gebeuren. In principe keert hij terug naar Anderlecht, waar ze eerder lieten uitschijnen dat hij (een deel van) de voorbereiding op volgend seizoen mag afwerken. Alleen is het onwaarschijnlijk dat René Weiler op een type-Lambrecth zit te wachten. “Echt, deze affaire mag mijn reputatie bij Anderlecht niet schaden”, besluit de spits.

En zo wordt de vreemdste transfer in jaren nog vreemder. Bij Luik had de kloeke aanvaller zijn carrière nochtans weer in handen genomen. Omdat hij het vertrouwen voelde van trainer Dante Brogno ging hij weer geloven dat hij alsnog in de voetsporen kon treden van De Bruyne en co. Als amateur verdiende hij slechts 500 euro per maand, maar om een personal coach te kunnen betalen, nam hij er een nachtjob bij in een marmerfabriek. Nooit meer wou hij met zijn talent spelen voor provinciale ploegen zoals Grimbergen. ’s Nachts marmer kappen en overdag trainen maakten hem acht kilo lichter en opeens klopte Anderlecht aan. Plots droomde hij opnieuw van de tijd dat hij als 17-jarige kans maakte op een riant profcontract bij Genk. Tot hij die beloftencoach na een conflict in de fitnesszaal meldde dat hij nooit meer zou komen opdagen. Nu moet hij hopen dat zijn paars-witte droomtransfer niet faliekant afloopt.