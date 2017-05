Nieuw VTM-programma ‘De Uitverkorenen’ doet hard denken aan Eén-programma

Het mysterie is opgelost:‘De Uitverkorenen’, waar VTM ­wekenlang campagne voor voerde, gaat over ­goochelaar Nicholas Arnst (25) die vanop afstand en voor de verborgen camera trucs uithaalt met nietsvermoedende Vlamingen. Dat doet denken aan het Eén-programma ‘Sorry voor Alles’. “Ik heb geprobeerd niet te veel naar die andere show te ­kijken.”

“Ik ben blij dat er eindelijk een einde komt aan al die geheimzinnigheid”, zei goochelaar Nicholas Arnst gisteravond in de eerste aflevering van De Uitverkorenen. Wekenlang had VTM campagne gevoerd, gisteren mocht de geest uit de fles: ‘de uitverkorenen’ zijn tien gewone Vlamingen die de voorbije maanden voor de verborgen camera zijn beetgenomen door Nicholas. De goochelaar stak vorig jaar tientallen kaartjes in achterzakken, handtassen en rugzakken van Vlamingen in winkelcentra en op straat. Op dat kaartje stond een uitnodiging voor “een avontuur” bij “een van onze grote zenders”. Wie zich inschreef via een website, werd uitgenodigd voor een gesprek. Daar kregen de Vlamingen vragen over hun werk, hobby’s, vrienden en familie. Met die gegevens gingen de makers van De Uitverkorenen aan de slag: ze gebruikten de persoonlijke informatie om Nicholas te helpen met het uithalen van goocheltrucs “op maat”. Die haalt hij uit vanop afstand, voor de verborgen camera.

Goochelaar Nicholas zegt dat hij al langer wou weten hoe mensen op trucs reageren zonder dat ze weten dat het om een goocheltruc gaat. “Als ik tegenover iemand ga staan en een pen laat zweven, zegt die persoon: Goed gedaan. Als diezelfde persoon alleen op café zit en plots een pen ziet zweven, krijg je een heel andere beleving. Ik vond het een uitdaging om mensen in het dagelijkse leven met een truc te confronteren. Soms kregen ze zelfs instructies om iets te doen, waardoor ze de truc eigenlijk zelf uithaalden.”

Dat‘De Uitverkorenen’ doet denken aan het Eén-programma ‘Sorry voor Alles’ met Adriaan Van den Hoof, is volgens Nicholas toeval. “We werken ook met de verborgen camera, maar dat hebben veel programma’s al gedaan. Wij verrassen ook gewone Vlamingen, maar daar houdt de vergelijking op. Eerlijk gezegd vind ik dat er meer verschillen dan gelijkenissen zijn. Ik heb geprobeerd niet te veel naar dat andere programma te kijken, omdat ik het misschien onbewust in mijn hoofd zou steken.”

De discussie over de gelijkenissen zou gevoed kunnen worden door de vaststelling dat een aantal makers van ‘Sorry voor Alles’ daags na de laatste aflevering overstapte van de VRT naar VTM. Maar toen de eerste aflevering van ‘Sorry voor Alles’ op Eén te zien was, waren de voorbereidingen van ‘De Uitverkorenen’ al maanden bezig. Op de site waar de Vlamingen zich konden inschrijven voor een avontuur, werden kandidaten uitgenodigd voor een eerste kennismaking op 3 september, een dag voor ‘Sorry voor Alles’ op antenne ging.