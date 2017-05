Dokter Gyselbrecht stond zeven maanden lang op het punt om te bekennen, maar één ding hield hem tegen

Zeven maanden lang stond dokter André Gyselbrecht op het punt om op te biechten wat hij écht aan Pierre Serry had gevraagd. Hij bleef tobben en twijfelen, uit vrees voor de reactie van zijn familie. Pas op zijn proces kreeg de arts het over zijn lippen. Maar dat hij Stijn Saelens dood wilde, is misschien niet het belangrijkste wat de dokter kwijt wou.

Al in oktober vorig jaar gaf dokter André Gyselbrecht te kennen dat hij opnieuw met de Brugse onderzoeksrechter Koen Wittouck wilde spreken. Hij verscheen toen samen met de ­Nederlander Roy Larmit voor de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling, die moest beslissen over hun verdere aanhouding.

Foto: Photo News

“Maar Gyselbrecht en zijn advocaat vroegen om uitstel”, vertelde Joris Van Cauter, de advocaat van Larmit, dinsdag aan de Brugse rechtbank. “Gyselbrecht had een belangrijke mededeling te doen. Ook toen beloofden ze dat de dokter zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Hij erkende dat hij zijn verhaal niet kon volhouden. Zeker niet na de bekentenissen van Pierre Serry.”

Serry had enkele weken eerder al opgebiecht dat de opdracht wel degelijk was om Saelens te doden. Ook één van de Tsjetsjeense kickboksers die in 2011 in Aalter onderschept werden, had bekend dat Saelens moest sterven.

Alle betrokkenen meenden dat de dokter zou volgen in de biecht.

Maar tijdens het verhoor viel de dokter stil. Hij zei niets. Al na vijf minuten was de ondervraging voorbij.

“Hij durfde niet”

Foto: AFP

Waarom duurde het dan nog zeven maanden voor Gyselbrecht zou vertellen wat iedereen eigenlijk al wist? “Hij durfde niet. Hij kreeg het niet over zijn lippen”, zegt advocaat Johan Platteau. Bang voor de reactie van zijn dochter, zijn zonen, zijn vrouw, en vooral zijn kleinkinderen.

Hij zegt het niet, maar eigenlijk was het verhaal van zijn cliënt al maanden een blok aan het been van Platteau. Toen Gyselbrecht drie weken na de moord aan zijn ondervragers prevelde dat Saelens “alleen maar een lesje moest krijgen”, was zijn advocaat nog Jef Vermassen.

Enkele weken later erfde Platteau het dossier, en had de dokter zich in die positie ingegraven.

“Ik ben opgelucht dat mijn cliënt de waarheid heeft durven te vertellen”, zo reageerde Platteau gisteren. “Ik ben blij dat ik nu eindelijk met de waarheid in de hand de zaak van de dokter kan bepleiten.” Zelfs als de dokter daardoor een strengere straf riskeert.

Welke strategie?

De vermoorde Stijn Saelens. Foto: IMAGEGLOBE

Al zit er ongetwijfeld ook een strategie achter de berekende en afgewogen ­bekentenis. Tegen de logica van het dossier blijven inpraten, zou de dokter op het einde van de rit alleen maar zuur zijn opgebroken.

Maar meer nog dan mea culpa te slaan, probeerde Gyselbrecht dinsdag de tijdlijn naar zijn hand te zetten. Pierre Serry zegt immers dat hij al in juni de opdracht kreeg om te doden. Vervelend voor de dokter, want dat is vier maanden voor de dokter een klacht neerlegde wegens kindermisbruik. De stelling dat Saelens dood moest omdat het gerecht niet ingreep, zakte daarmee als een kaartenhuis ineen.

Waterdicht moordcontract

“Ik heb mijn problemen toen met ­tientallen mensen besproken. Ook met Pierre”, zo vertelde Gyselbrecht dinsdag over dat eerste gesprek. Maar hij schoof de verantwoordelijkheid door naar Serry. “Aan iedereen vertelde ik dat ik Stijn wel kon vermoorden. Pierre zei dat hij wel enkele mensen kende. Het zou nooit uitkomen.”

Foto: Simon Mouton

Het was een vrijblijvend gesprek, zo liet de arts tussen de regels verstaan. Er was nog geen waterdicht moordcontract. “Waren er toen veel telefoongesprekken tussen de twee? Toon ze mij”, vroeg Platteau dinsdag.

Ook toen hij Serry op 6 oktober wanhopig om hulp smeekte, was dat volgens de dokter nog geen opdracht om te doden. Want enkele dagen later blies hij het plan tijdens een etentje weer af.

Volgens de dokter vroeg hij zijn vriend pas op 26 januari echt om in te grijpen. Dat was drie maanden na de klacht, waar tot dan niets mee was aangevangen. Aan die stelling blijft de dokter koppig vasthouden.