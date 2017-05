UGent sleept lector die “los in de omgang was” voor de rechter

Gent - Een hoofdlector van de UGent moet zich voor de rechter verantwoorden voor ongepast gedrag op de werkvloer. De man werd preventief geschorst. Hij kreeg ook een contactverbod met collega’s en studenten. “We nemen elke aantijging van grensoverschrijdend gedrag ernstig en dat is hier ook gebeurd”, zegt de universiteit, die zich burgerlijke partij heeft gesteld in de rechtszaak.

Hij zou een collega uitgenodigd hebben voor een saunabezoek. En hij zou ook naakt door een hotelkamer gelopen zijn die hij tijdens een studieverblijf in het buitenland met een mannelijke collega deelde. Een hoofdlector, verbonden aan de campus Kortrijk, moet zich eind september in de rechtbank van Kortrijk verantwoorden over een geval van ongepast seksueel gedrag aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent.

De man zou nogal los in de omgang zijn geweest, luidt het. De UGent ontving daarover een klacht. In 2015 stelde Idewe – de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk – een onderzoek in. Drie slachtoffers hebben zich toen gemeld en ook een strafklacht ingediend. De UGent stelde zich vervolgens burgerlijke partij. In de loop van het onderzoek zou er nog een vierde klacht zijn ingediend. De zaak concentreert zich op feiten uit 2012, eerdere gebeurtenissen uit 2002 en 2006 zijn verjaard.

Naar aanleiding van het onderzoek van Idewe is de lector preventief geschorst. Hij heeft nu een contactverbod met studenten en medewerkers van de UGent. Ook via het bedrijf waarvan hij zaakvoerder is, mag hij geen thesissen meer begeleiden. “We nemen elke aantijging van grensoverschrijdend gedrag ernstig en dat is hier ook gebeurd”, laat de universiteit weten. “Het is nu aan de rechtbank om te oordelen.”

De man is nog maar sinds het najaar van 2013 voor de universiteit aan de slag. Dat was toen het gevolg van de overdracht van enkele hogeschoolopleidingen van de Howest aan de UGent. De feiten speelden zich daarvoor af.

Tijdens rectorverkiezingen

De hoofdlector zelf wil “geen commentaar geven, gezien er een proces volgt”. In zijn entourage klinkt het dat er al langer een conflict aan de gang is binnen zijn universiteitsafdeling. Dat zou dusdanig geëscaleerd zijn tot deze juridische procedure, waarvan hij zich nu het slachtoffer voelt.

Dat deze affaire bovendrijft tijdens de rectorverkiezingen, is geen toeval. De bevoegde decaan in deze is Rik Van de Walle, die meedingt naar het ambt van rector. Zijn tegenstanders verwijten hem zowel een te lakse als een te strenge aanpak in deze zaak. Van: “Waarom konden daar nog thesissen gemaakt worden?” Tot: “Zo erg was het allemaal toch niet?”

Grensoverschrijdend gedrag is een prangend onderwerp aan de Gentse universiteit. Rector Anne De ­Paepe heeft er een van de speerpunten van haar beleid van gemaakt. Dat gebeurde nadat er enkele andere verhalen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag naar boven waren gekomen.