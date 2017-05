Kat sterft aan verwondingen na mishandeling: "Wie zoiets doet, moet toch gestoord zijn?"

Zemst - Evi Panneels en haar twee kindjes uit de Driesstraat in Elewijt deden dinsdagavond een lugubere ontdekking. Hun kattin Kit lag zwaar mishandeld in de tuin, nadat het beestje anderhalve dag spoorloos was geweest. Hun jonge huisdier werd in allerijl naar de dierenarts gebracht, maar overleed daar gisteravond aan haar verwondingen. “Wie zoiets doet, moet toch gestoord zijn?”

Anderhalve dag was de familie op zoek geweest naar Kit, tot ze het beestje plots ineengekrompen in de tuin zagen liggen. “Ze heeft zich tot daar gesleept en was al halfdood”, zegt Evi Panneels. “We brachten Kit meteen naar een dierenarts, die haar volledig onderzocht.” Maar de hulp kon niet meer baten, want gisteravond overleed het beestje aan haar verwondingen.

“In eerste instantie dachten we dat ze gegrepen was door een wagen, maar er bleek veel meer aan de hand”, gaat Evi verder. “Een radiografie toonde namelijk enkele zware letsels. Haar staart was op verschillende plaatsen gebroken en zou zelfs geamputeerd moeten worden. Ook inwendig had Kit zware verwondingen: haar dikke darm was geperforeerd en de baarmoeder beschadigd. Aan haar pootjes was niets mis en ze was niet verlamd. Een aanrijding was dan ook zo goed als uitgesloten.”

De dierenarts vermoedt ook dat iemand hard aan haar staart heeft getrokken, of de kat met kracht rondgezwierd heeft. “Wellicht werd ze ook inwendig bewerkt met een stok”, gaat Evi verder. “Wie zoiets doet, moet toch gestoord zijn? Ik kan mij niet voorstellen wie zo slecht is om een dier zo te verminken en het daarna langzaam te laten creperen.”

Babyflesje

Het gezin van Evi heeft drie katten, maar Kit en haar tweelingbroer Neymar zijn heel bijzonder. “We hadden voordien al een kat, maar vonden de jonge beestjes zo’n zes maand geleden op het kerkhof van Elewijt. Ze waren maar enkele weken oud en blijkbaar achtergelaten. Met een babyflesje hebben we de hulpeloze kitten gevoed en grootgebracht. Daardoor zijn ze ook erg sociaal en aanhankelijk, en een gemakkelijk doelwit voor iemand met slechte bedoelingen. We vrezen nu ook voor de veiligheid van onze twee andere katten.”

Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat de jongste maanden in de buurt drie katten verdwenen. Een andere kat werd in de paasvakantie ook zwaar mishandeld en dood teruggevonden. De wijkagent heeft het over gelijkaardige verwondingen.