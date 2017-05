Zijn Marthe (K3) en Viktor Verhulst uit elkaar?

Een foto van Viktor Verhulst (22) en Marthe De Pillecyn (20) van K3 die zanger Koen Crucke woensdag op Instagram zette, voedt opnieuw het gerucht dat de relatie tussen de zoon van Gert Verhulst en Marthe in zwaar weer zit of zelfs voorbij zou zijn.

Koen Crucke deelde de foto met zijn volgers om het koppel (“deze twee duifjes”) te feliciteren met hun één jaar samen en liet zelfs een ballonnetje op om voorzichtig het peterschap op te eisen van een eventuele baby. Vreemd genoeg verwijderde Crucke woensdagavond de foto. Waarom wou de zanger niet kwijt: “Dat is mij gevraagd, meer kan ik daar niet over zeggen.” We vroegen ook Studio 100 om een reactie, maar de werkgever van Marthe was niet ­bereikbaar voor commentaar.

Het gerucht dat Viktor en Marthe in een moeilijke periode zitten of zelfs uit elkaar zouden zijn, doet al langer de ronde omdat de twee al lange tijd niet meer samen in het openbaar zijn gezien. De laatste foto die Marthe samen met Viktor deelde via Instagram, dateert van 24 december. Ook op de Instagram van Viktor was dat de laatste foto samen.

De relatie tussen Viktor Verhulst en Marthe van K3 haalde voor het eerst het nieuws na de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren einde april ­vorig jaar. De twee ­waren niet samen op de ­rode loper te zien, maar werden op het feest wel in elkaars buurt gespot. Er werd benadrukt dat de twee allebei vrijgezel waren toen ze een relatie kregen.