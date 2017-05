Hier liep het bijna mis tijdens nieuw VTM-programma ‘De Uitverkorenen’

Tijdens de opnames van het nieuwe VTM-programma De Uitverkorenen ging het bijna mis toen goochelaar Nicholas op straat een gsm in de handtas van een vrouw liet glijden.

Hij wou haar verrassen door de gsm op een ­later moment te laten rinkelen en de dame uit te nodigen voor de opnames van “een avontuurlijk tv-programma”. Helaas voelde de vrouw iets aan haar handtas en wees ze Nicholas aan tegenover de man die bij haar was. Die ging meteen achter de goochelaar aan om de gsm verontwaardigd terug te geven.

Nicholas ­beseft dat hij een pak slaag had kunnen krijgen: “In zo’n situatie is een uitleg niet veel waard. Het was een ­risico, maar iemand van de productie had kunnen ingrijpen als het uit de hand was gelopen.”

