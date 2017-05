Passagiers op vlucht naar Brussel gaan zwaar op de vuist

Tijdens een vlucht van Istanboel naar Brussel is een gevecht uitgebroken tussen twee passagiers. Een van de twee mannen kon niet verdragen dat de andere constant door het gangpad wandelde. Toen het gevecht uitbrak, mengden ook anderen zich.

De vlucht van de Turkse stad naar de Belgische hoofdstad zat volledig vol en dat zorgde blijkbaar voor frustraties. Toen een man niet in zijn stoel kon blijven zitten en constant door het gangpad wandelde, maakte een medepassagier daar een opmerking over. Die laatste kreeg vervolgens een klap recht in het gezicht, waarna een gevecht tussen de twee ontstond.

Niet veel later gingen twee andere passagiers zich moeien met de zaak. Ze schopten de man die de eerste klap uitdeelde enkele keren toen die op de grond lag in het gangpad. De twee die het gevecht startten, zouden bij aankomst in Brussel opgepakt zijn.