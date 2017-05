Naomi Campbell (46): "Ik denk er voortdurend aan om moeder te worden"

Naomi Campbell staat de voorbije jaren vooral in de kijker dankzij haar veelbesproken persoonlijke leven, maar het voormalige topmodel heeft zich in een recent interview met ES Magazine verrassend openhartig uitgesproken over haar grote kinderwens en haar alcoholverslaving.

Naomi Campbell (46) houdt er niet van om haar persoonlijke leven in de pers te bespreken, maar tijdens een interview met het Britse ES Magazine sprak ze voor het eerst openhartig over haar kinderwens en haar alcoholverslaving. Het voormalige topmodel zou naar verluidt dolgraag moeder worden en vertelde daarover het volgende: "Ik denk er voortdurend aan om moeder te worden, maar dankzij de hedendaagse wetenschap kan ik dit doen wanneer ik dit wil."

Noami Campbell wilde niet onthullen of ze zelf zwanger wil worden of wil adopteren, maar ze benadrukte wel dat ze geen alleenstaande moeder wil zijn. "Ik wil absoluut een vaderfiguur in het leven van mijn kind. Ik hecht daar veel belang aan." In het interview heeft ze het ook over haar herstel van haar alcoholverslaving met behulp van Narcotics Anonymous (NA).

"Mensen probeerden mij neer te halen omdat ik hulp ging zoeken. Maar niemand zou zich hierover mogen schamen, omdat herstel positief is. Toen ik voor het eerst naar een meeting ging, durfden mensen nog niet open over dergelijke problematiek te spreken. Dat is nu anders. Mentale poblemen, verslavingen, postnatale depressies zijn onderwerpen waarover openlijk gesproken moet worden. Kom allemaal samen en help elkaar. dat is zo belangrijk", vertelt het voormalige topmodel.