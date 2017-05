Technische jobs in de autosector: sleutelen aan de toekomst

De automobielsector is bij uitstek een branche waar de technische ontwikkelingen razendsnel gaan. Educam in Evere, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector, helpt zowel scholen als garages de vinger aan de pols te houden.

Elektrische aandrijfsystemen, radars en sensoren die ongevallen moeten voorkomen of zelfs technologieën waarmee wagens helemaal zelfstandig kunnen rijden … het gaat bijzonder hard met de technologische vooruitgang in onze auto’s. Ook de sector zelf beseft dat het constant bijscholen van technici een absolute noodzaak is geworden. Daarnaast is het belangrijk dat scholen de kans krijgen om hun leerlingen met de laatste nieuwe ontwikkelingen in contact te brengen. Om dat alles voor mekaar te krijgen, werd Educam in het leven geroepen.

“Educam bestaat eigenlijk uit twee luiken”, zegt technical training manager Sjoerd Zijlstra. “Enerzijds zijn we een vzw die het opleidingsbeleid uitvoert dat voorzien is in de cao’s van de garage-, koetswerk- en metaalsector. Daarnaast zijn we ook een opleidingscentrum voor commerciële klanten. Hen bieden we zowel technische als niet-technische opleidingen aan.”

Tachtigtonners

De focus van Educam ligt voornamelijk op personenwagen, maar de scope gaat van fietsen tot zware grondwerkmachines van tachtig ton. “De evoluties gaan waanzinnig snel, op alle vlakken”, zegt Zijlstra. “Een koetswerk van tien jaar geleden is niet meer te vergelijken met een van 2017. Als je een moderne auto veilig wil herstellen, volgens de normen van de constructeurs, dan is permanente vorming onontbeerlijk.”

Nog zo’n hot topic in het wereldje is de opkomst van de elektrische wagen. Niet alleen zit die technisch helemaal anders in mekaar, ook de veiligheidsvoorschriften als er aan gewerkt moet worden, verschillen grondig met die van conventionele auto’s. “Ondertussen hebben wij de laatste jaren al tienduizend mensen gecertificeerd om aan elektrische en hybride voertuigen te mogen werken”, zegt Zijlstra. “Dat is zéér veel, zeker als je weet dat er in deze sector ongeveer 26.000 arbeiders werkzaam zijn. En ook als je het aantal elektrische wagens afzet tegen het totale wagenpark, want dat is momenteel hoop en al één procent. Maar dit zal in de toekomst alleen maar stijgen.”

Verkoopopleiding

Het grootste opleidingscentrum van Educam staat in het Oost-Vlaamse Lokeren; Wallonië wordt hoofdzakelijk bediend vanuit Luik. Daarnaast zijn er ook vestigingen in Kontich, Melle en Hasselt. Die ontvangen studenten uit heel Vlaanderen. Zijlstra: “Vorig jaar hebben we 147 lesgevers opgeleid en zijn er precies 1.178 ‘leerlingen’ gepasseerd. Onder meer Mitsubishi, Ford, Peugeot en Nissan sturen hun mensen naar ons voor bijscholingen. Maar we werken ook heel veel samen met technische scholen. Voor scholen zijn die investeringen in lesmateriaal natuurlijk niet zo evident. Hier kunnen ze aan de slag met de laatste nieuwe toestellen en technologieën.”

Naast puur technische cursussen biedt Educam ook nog een reeks management- en verkoopopleidingen aan. Want ook in de manier waarop auto’s verkocht worden, is de laatste jaren veel veranderd, aldus Zijlstra. “Vroeger kwam een geïnteresseerde klant gemiddeld vier keer langs in de garage voor hij kocht. Nu is dat nog 1,3 keer. Hij heeft op internet toch alles al opgezocht over de wagen. Maar dat betekent wel dat je als verkoper maar één kans hebt om hem over de streep te trekken.”

