Als deze vrouw ‘ja’ had gezegd was zij en niet Michelle Obama First Lady van Amerika

Michelle Obama is een van de populairste (voormalige) First Ladies in de recente Amerikaanse geschiedenis. Maar het had niet veel gescheeld of Michelle was helemaal geen First Lady geworden. Barack Obama had zijn oog namelijk eerst op een andere vrouw laten vallen, zo blijkt uit ‘Rising Star’, een boek van David J. Garrow over de voormalige president.

Barack Obama was in de jaren ‘80 samen met Sheila Miyoshi Jager. Op dat moment was er dus nog geen sprake van Michelle Robinson, later Michelle Obama.

Sheila Jager

Barack vroeg Jager, van Japans-Nederlandse afkomst, in 1986 een eerste keer ten huwelijk, zo vertelde Sheila zelf aan schrijver Garrow, maar Jager weigerde dat. Ze vond het, toen 23, te vroeg om te trouwen.

Ook haar ouders vonden haar nog te jong en waren tegen een huwelijk. Hoewel het huwelijksaanzoek van Barack, die toen 25 was, dus werd afgewezen, bleven de twee samen. Bedoeling was om later toch nog in het huwelijksbootje te stappen. Maar de twee groeiden uit elkaar. Barack zou gaan studeren aan Harvard, Jager was van plan haar studies verder te zetten in Zuid-Korea. Barack en Sheila zouden dus van elkaar gescheiden worden.

Zwarte man met blanke vrouw

Daar kwam nog bij dat Barack Obama politieke ambities begon te krijgen. Hij werd er zich door een prediker uit Illinois van bewust dat zijn kansen op een politieke carrière kleiner zouden worden als hij zou trouwen met een blanke vrouw. Hij mikte toen namelijk vooral op zwarte stemmen. Dat leidde tot heel wat spanningen in hun relatie. Een ultieme poging van Barack om hun relatie weer op de rails te krijgen, door Sheile opniéuw ten huwelijk te vragen, draaide op niets uit. Sheila wees Barack weer af, en ze vertrok naar Zuid-Korea.

De twee hadden nadien af en toe nog contact, ook toen Barack Obama zijn latere echtgenote Michelle Robinson ontmoette in een advocatenkantoor in Chicago. Dat gebeurde af en toe zelfs in het geniep, maar van zodra Barack en Michelle in het huwelijksbootje stapten, stopten ook de ontmoetingen tussen Sheila en Barack.

Sheila Jager is professor in Oost-Aziatische Studies aan het Oberlin College. Zelf is ze intussen ook gelukkig getrouwd, met historicus Jiyul Kim.

Druggebruik

In het boek ‘Rising Star’ gaat het niet alleen over het vroegere liefdesleven van Barack Obama. Schrijver David J. Garrow gaat ook kort in op onder andere het druggebruik van de latere president toen hij nog student was.

Foto: EPA

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS