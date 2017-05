Zo voelt het om tegen Usain Bolt te lopen: “Plots zag ik twee knieën ter hoogte van mijn hoofd”

De Jamaicaanse spurtbom Usain Bolt verloor zelden of nooit een loopnummer waar hij aan de start kwam. Het was geen pretje om tegen Bolt lopen, dus. Vraag dat maar aan Adam Gemili, de Britse medaillehoop op het komende WK atletiek in augustus. Hij finishte vierde op de 200 meter tijdens de Olympische Spelen in Rio. Aan BBC Radio 4 vertelde hij hoe het voelt om tegen Bolt te lopen. “Ik dacht even dat ik kans maakte...”

“De eerste keer dat ik tegen Bolt uitkwam, was in 2013 op het WK atletiek in Moskou op de 200 meter. Ik begon in baan zes, hij stond naast me in baan vijf. Het geweerschot weerklonk, ik startte goed aan mijn race. Ok, ik maak hier kans om te winnen, dacht ik na 50 meter... En dan zag ik plots twee knieën ter hoogte van mijn hoofd.”

“Ga maar Usain. Ik loop wel verder tegen de rest van het plebs, dacht ik bij mezelf. Het was echt gek. Hij heeft echt een aura om hem heen. Als je tegen hem loopt, moet je gewoon het verstand op nul zetten en doen alsof hij niemand speciaal is. Anders lukt het zeker niet.”