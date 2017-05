"Glutenvrij dieet kan slecht voor je zijn"

Wie gluten resoluut van zijn menu schrapt zonder medische redenen, doet zijn lichaam misschien wel meer kwaad dan goed. Dat wijst een onderzoek van Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School uit. De onderzoekers ontdekten dat een glutenvrij dieet kan resulteren in een verminderde consumptie van volle granen, wat op zijn beurt opnieuw cardiovasculaire problemen kan veroorzaken.

Personen met coeliakie of glutenintolerantie zijn niet in staat om gluten te verteren en moeten om die reden een glutenvrij dieet volgen. Maar het glutenvrije dieet wordt door velen als een gezondheidshype gezien, die bijgevolg veel navolging kent. Onderzoekers van Massachusetts General Hospital en Harvard Medical School zijn echter van mening dat een glutenvrij dieet mogelijke gezondheidsrisico's met zich meebrengt voor diegenen die gluten zonder medische redenen van hun menu schrappen.

De onderzoekers beroepen zich voor hun studie op gegevens die gedurende de voorbije 26 jaar verzameld werd en waarbij 64,714 vrouwen en 45,303 mannen betrokken waren. "De langdurige inname van gluten kon niet geassocieerd worden met coronaire hartziekten", concludeerden ze. "Een gebrek aan gluten kan, daarentegen, wel resulteren in een verminderde consumptie van volle granen, wat op zijn beurt opnieuw cardiovasculaire problemen kan veroorzaken. Het promoten van een glutenvrij dieet bij personen zonder coeliakie zou om die reden niet aangemoedigd moeten worden."

De bevindingen moeten echter met de nodige omzichtigheid worden aangepakt. Dat beamen ook de onderzoekers. De bevindingen zijn immers het resultaat van observaties, waardoor bijkomend onderzoek noodzakelijk is. Dat beaamt de Belgische voedingsdeskundige Tanja Callewaert van Het Dieethuis. "Dat lijkt me volledig logisch", zegt de experte. Ze raadt aan om niet over te schakelen op een volledig glutenvrij dieet als het vanuit een medisch standpunt niet noodzakelijk is.

Goede begeleiding

"Als je denkt dat je glutenintolerant bent, houd dan voor jezelf een boekje bij. Schrijf op wanneer je het lastig hebt en na welke maaltijd. Stap ermee naar een diëtist voor een evaluatie. Hij of zij kan je indien nodig doorverwijzen naar een allergiediëtiste, die uitgebreid zal screenen welke allergieën of intoleranties aan de basis van je klachten kunnen liggen. Slechts 1 procent van de bevolking heeft effectief coeliakie, maar er is ook een tussenweg. Er bestaan veel verschillende intoleranties, maar die creëren soms verwarring waardoor alle gluten abrupt worden geschrapt", klinkt het.

Voedsel als geloof

Dat kan nadelig zijn voor de gezondheid. "Vezels hebben een zeer beschermend effect op hart- en bloedvaten. Ze bezorgen ons ook een vol gevoel in de maag. Het risico bestaat dat je op termijn bijkomt omdat je niet meer verzadigd raakt. Het is bovendien niet altijd even makkelijk om gluten uit een product te halen, wat tot een toevoeging van vet en suiker leidt", weet Tanja. "Voedsel is een exacte wetenschap, maar het is een geloof geworden. Mensen geloven wat ze al dan niet mogen eten. Het is moeilijk om hen ervan te overtuigen welke voeding ze nodig hebben voor een gezonde levensstijl."