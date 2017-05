Vakantie Met deze Japanse slaaptrein reis je in absolute luxe

Het futuristische treinhotel werd in het leven geroepen door de East Japan Railway, die de trein ook beheert. Het hotel heeft een vijfsterrenlounge, een wagon waar je de omgeving kan bekijken en een restaurant. Het menu werd speciaal samengesteld door een sterrenchef. Ook zijn er zo’n zeventien luxueuze suites. Om in de duurste kamer van het hotel, de Shiki-shima, te verblijven moet je bijna 7.700 euro per persoon neertellen.