Deze Belgische sterrenrestaurants presenteren de voordeligste rekening

Voor een etentje bij een sterrenrestaurant moet u vaak een serieuze duit ophoesten, al kosten ze u niet allemaal een rib uit het lijf. Het besparingsplatform Flipit zocht uit welke Belgische sterrenrestaurants verhoudingsgewijs het voordeligst zijn.

Flipit, een website die kortingcodes verzamelt, zocht naar aanleiding van de nationale restaurantweek uit bij welke sterrenrestaurants u het voordeligst kunt eten. Daaruit blijkt dat Hof ter Hulst in Hulshout van alle Belgische sterrenrestaurants achteraf de minst gepeperde rekening voorschotelt.

Chef-kok Johan Schroven rekent 68 euro aan voor een menu dat bestaat uit zeven gangen, en zonder aangepaste wijnen. Omgerekend bent u dus 9,71 euro kwijt per gang. Op de tweede plek staat Le Cor de Chasse in Durbuy, waar je gemiddeld 10 euro per gang betaalt.

Het is sowieso geen slechte zaak om de sterrenzaken aan de andere kant van de taalgrens op te zoeken. Het goedkoopste menu vindt u terug bij Le Pilori in Ecaussines. De sterrenzaak van Michel Van Cauwelaert rekent slechts 36 euro aan voor zijn driegangenmenu. Bij Au Gré du Vent in Seneffe en La Grappe d’Or in Torgny wordt dat 38 euro voor eveneens drie gangen.

De goedkoopste sterrenzaken in Brussel zijn Wine in the City in Jette (12,33 euro per gang, in totaal 37 euro voor een driegangenmenu) en Bozar Brasserie in het centrum (14,67 euro per gang, ofwel 44 euro voor drie gangen).