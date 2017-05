Diego Costa heeft principeakkoord met club van Witsel

Het voetbalseizoen is bijna ten einde en dat betekent dat de transferperiode voor de deur staat. Eén naam die opnieuw opduikt is die van Diego Costa. In januari waren er al geruchten dat de Spanjaard wel eens zou kunnen vallen voor de Chinese interesse, maar nu zou hij zelfs een principeakkoord getekend hebben.

Diego Costa speelt dit seizoen met negentien doelpunten een belangrijke rol voor Chelsea. Niemand doet beter, alleen Eden Hazard komt met 15 goals in de buurt. In januari was er een hardnekkig gerucht dat Diego Costa wel eens verleid zou kunnen worden door de Chinese yuans, maar de Engelse club wilde haar goudhaantje niet laten gaan.

Foto: EPA

Principeakkoord

Maar de Spaanse topspits bleef geïnteresseerd in de Chinese Super League en hij zou nu zelfs een principeakkoord hebben met ... Tianjin Quanjian. Inderdaad, het team waar ook ene Axel Witsel speelt. De Chinese club zou volgens Cadena Ser zo’n 90 miljoen bieden voor de 28-jarige aanvaller. Zelf zou hij er ook niet slecht verdienen. In Azië zou een jaarloon van 30 miljoen per jaar op hem liggen wachten.

Als de deal doorgaat, dan zal Chelsea op zoek moeten naar een nieuwe spits wan Michy Batshuayi krijgt weinig speelminuten. En dan kan Romelu Lukaku weer in beeld komen. De topschutter van de Premier League kan evenwel ook op interesse van Manchester United rekenen. Een ander target van de Blues is Alvaro Morata. De 24-jarige spits van Real Madrid wordt momenteel vooral gebruikt als invaller, maar scoorde wel al 18 doelpunten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.