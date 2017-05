Cara Delevingne zet haters op hun plek via Instagram

Cara Delevingne verscheen maandag tijdens het Met gala voor het eerst in het openbaar met haar kaalgeschoren hoofd. Na de talrijke negatieve reacties op haar nieuwe looks postte het voormalige model een emotionele repliek op Instagram waar ze alle criticasters voorgoed de mond mee wil snoeren.

Om de gemene reacties over haar kaalgeschoren hoofd de kop in te drukken, plaatste Cara Delevingne een emotionele boodschap op haar pagina op Instagram. "Hoe meer we onszelf als persoonlijkheden omarmen en minder op fysische kenmerken vertrouwen, hoe machtiger we ons zullen voelen. Schoonheid zou niet zo eenduidig gedefinieerd moeten worden. Het is grenzeloos."

In de daaropvolgende boodschap schreef ze dan weer: "Het is vermoeiend om verteld te worden hoe schoonheid eruitziet. Ik ben het zo moe dat de maatschappij dat voor ons doet. Haal de kleren weg. Verwijder alle make-up. Scheer je haren af. Maak komaf met alle materiale bezittingen. Wie zijn we? Hoe definiëren we schoonheid? Wat zien we als mooi?"

The more we embrace who we are as people and rely less on our physical attributes, the more empowered we become. Beauty shouldn't be so easily defined. It is limitless. Een bericht gedeeld door Cara Delevingne (@caradelevingne) op 3 Mei 2017 om 8:38 PDT