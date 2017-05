Binnenkort is het gedaan met deze vervelende pop-ups

De Europese Commissie heeft een richtlijn uitgevaardigd waardoor het eenvoudiger wordt om je privacy te beschermen op het internet. Met één klik kun je de cookies op alle websites dan instellen. Wat meteen betekent dat het gedaan is met al die vervelende pop-ups tijdens het surfen.

Momenteel is de situatie als volgt. Je gaat het internet op en op zowat elke website krijg je een vervelende pop-up die je vraagt om cookies te accepteren. Die cookies maken het websites makkelijker om gebruikers te identificeren en zorgen ervoor dat ze je gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen.

Vanuit het oogpunt van privacy bekeken is dat niet in orde, werd al meermaals aangekaart, want veel websites laten je amper een keuze. Je klikt op ‘ja, ik accepteer de cookies’ of je kan de inhoud van de site niet zien. Met andere woorden: mensen die niet willen dat websites weten welke sites ze eerder bezocht hebben, zijn eraan voor de moeite.

“Dat wil de Europese Commissie nu tegengaan met de nieuwe richtlijn rond e-privacy”, zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder van Staatssecretaris Philippe De Backer. “Want veel mensen zijn die pop-ups zo beu dat ze zomaar op ja klikken zonder erover na te denken. De nieuwe richtlijn moet ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar gegevens veel beter kan beschermen.”

Wat concreet verandert, is dat een internetgebruiker bij het begin van het surfen aangeeft welke gegevens hij of zij wil delen met het internet en dus niet overladen wordt met vervelende pop-ups. “Wie graag gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt, zal dat nog altijd kunnen. Maar wie dat niet wilt, heeft nu een manier om zich ertegen te beschermen.”

De richtlijn moet nog door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd worden, maar kan in mei 2018 vermoedelijk ook in ons land toegepast worden. “Maar we benadrukken wel graag dat het momenteel nog belangrijk is voor mensen om hun cookies zo vaak mogelijk te verwijderen”, aldus Van der Stockt.