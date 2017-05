Meisje (7) toont beenprothese aan klasgenootjes en hun reactie is hartverwarmend

Kort nadat ze geboren werd, moest het rechterbeen van de Britse Anu (7) geamputeerd worden. Sinds die dag gaat ze met een beenprothese door het leven. Maar nu, zeven jaar later, toont ze voor het eerst haar ‘speciaal been’ aan haar klasgenootjes.

Fier als een gieter komt Anu aangelopen op de speelplaats. Haar nieuwe beenprothese, die ze trouwens koos in het roze, zal ze vandaag voor de eerste keer tonen aan al haar vriendjes. “Is dat jouw speciaal been?”, vraagt er een, waarna ze Anu een dikke knuffel geeft. Een paar seconden later zijn ze allemaal samen aan het spelen alsof er nooit iets gebeurd is. Anu zelf is ook gek op haar ‘speciaal been’, meldt ze aan BBC. “Mijn nieuw been is roze en dat is mijn favoriete kleur bij uitstek. Al vind ik violet ook heel erg mooi.”