Koe sterft door leeg drankblikje in weide

Koe dood door leeg drankblikje in weide in Denderleeuw. Video: TVO

Denderleeuw - Stefan Buydens is er het hart van in. Kiara, een koe van 8 jaar oud, is overleden nadat metalen snippers in haar maag terecht waren gekomen. "Die komen vermoedelijk van achtergelaten blikjes", zegt hij. "Het moet gedaan zijn."

Volgens Buydens gebeurt het de laatste jaren steeds meer. Eén à twee van zijn koeien sterven elk jaar door achtergelaten blikjes. "Als ik het gras maai, worden die blikjes versnippers tot piepklein metaal dat dan in de maag van de koe terecht kan komen. Dat kan soms geen kwaad, maar vaak heeft het ernstige gevolgen. Soms zelfs dodelijke."

Daarom vraagt hij wandelaars om geen blikjes in het veld of langs de weg achter te laten. "We hadden Kiara acht jaar. Dat is echt niet zomaar een nummer voor ons."