Ouders verongelukte Kenny smeken tijdens rechtszitting: “Zeg toch gewoon dat jullie fouten hebben gemaakt”

Oostende / Bredene - Vijf beklaagden staan opnieuw voor de rechter in de zaak rond de dood van jobstudent Kenny Maenhoudt. De jongen overleed in 2013 toen een zeeboei ontplofte in zijn gezicht. Elke betrokkene duwt de verantwoordelijkheid van zich af, en wijst beschuldigend naar de andere.

Op donderdag 29 augustus 2013 klaarde de 17-jarige Kenny Maenhoudt zijn laatste klus als jobstudent in de Oostendse haven. In een loods moest hij nog een zeeboei helpen reinigen. Op het moment dat hij het deksel opende, ontplofte het waterstofgas dat zich door de batterij in de lichtboei had opgestapeld. De jongen kreeg het deksel vol in het aangezicht en overleed twee dagen later. Het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, gedelegeerd bestuurder Paul Gerard, technisch directeur Johan B., verantwoordelijke Jean-Pierre L. en werknemer Dirk C. van de Vlaamse overheidsdienst DAB Vloot duwen allen de schuld voor de dood van Kenny Maenhoudt van zich af en wijzen hoogstens met een beschuldigende vinger naar elkaar. (osw)