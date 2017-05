Dopingbom voor Giro-start: Twee Italiaanse renners uitgesloten na positieve plas

Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni zijn aan de vooravond van de start van de honderdste Ronde van Italië betrapt op doping. Dat heeft de UCI officieel bevestigd. De twee Italiaanse ploegmakkers zijn positief bevonden tijdens een controle buiten competitie op 25 en 26 april. Zij worden voorlopig geschorst. Hun team, het Italiaanse Bardiani-CSF, dreigt nog voor de start uit de Giro te worden gezet.

Donderdagavond was het enthousiasme bij de wielergekke Italiaanse fans bij de ploegvoorstelling op Sardinië opperbest. De zon scheen royaal, de renners kregen een warm applaus, het parcours en het deelnemersveld voor de honderdste Ronde van Italië deed likkebaarden.

Helaas, amper twee uurtjes na de meer dan geslaagde ploegvoorstelling barstte de dopingbom: Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni, twee renners van het Italiaanse Bardiani-CSF, hebben positief getest bij een controle buiten competitie. “In de stalen van Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni werden sporen van GHRP’s (GH-relaesing Peptides) gevonden. De renners hebben het recht om een B-staal van de analyse te vragen. In overeenstemming met de antidopingregels zijn de twee renners voorlopig geschorst. Voor Bardiani-CSF zijn het de twee eerste dopingovertredingen binnen de twaalf maanden, volgens de reglementen zou de ploeg nu 15 tot 45 dagen geschorst moeten worden. De UCI zal daarom de zaak aankaarten bij de Disciplinaire Commissie die een beslissing zal nemen over wat er nu met het team in de Giro zal moeten gebeuren.”

Bardiani-CSF riskeert met andere woorden om nog voor de start uit de Giro te worden gezet.

